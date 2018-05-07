Минрегион запретит проектировать парковки на тротуарах

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ запретит проектирование временных автостоянок на тротуарах, сообщила пресс-служба министерства.
«Сегодня хаотическое паркование автомобилей значительно затрудняет дорожное движение, вызывает дополнительные пробки и самое важное — создает опасность и неудобства для движения пешеходов. Поэтому норма о запрете размещения автостоянок временного хранения, в частности, на тротуарах, стала одной из изменений при обновлении ГСН (государственных строительных норм — ИФ)», — цитируется в сообщении замминистра региональной политики Лев Парцхаладзе.
По данным пресс-службы ведомства, новые ГСН запретят парковки на тротуарах и вдоль проезжей части улиц общегородского значения с непрерывным движением. Кроме того, министерство запретит проектировать автостоянки вдоль дорог общегородского и районного значения с регулируемым движением, если коэффициент их загрузки приближается к 1, а также если на них есть отдельная полоса для маршрутного транспорта.
По информации пресс-службы Минрегиона, данные ГСН уже приняты и распространяются на проектирование новых дорог, а также реконструкцию существующих.
В министерстве также напомнили, что с 27 сентября 2018 года ответственность за нарушения правил паркования будет определять новый закон о реформировании сферы паркования транспорта, принятый в декабре-2017.
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