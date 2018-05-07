Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2014 года

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 7 мая 2018 года, находится выше отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 17:56 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,07 доллара за баррель. Это на 1,43% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный рост на фоне опасений выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.