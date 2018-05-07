Банк «Национальные инвестиции» продал кредитный портфель на 1,4 млрд гривен и не получил денег на счета

Незадолго до признания неплатежеспособным ПАО «Банк» Национальные инвестиции" заключил договоры уступки прав требования по кредитам на общую сумму 1,4 млрд гривен в пользу ряда факторинговых компаний, так и не получив в итоге оплаты за него на свои счета. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Таким образом, банк потерял активы, формировали денежный поток, и ликвидное обеспечение по кредитам. Как результат — Фонд гарантирования на третьем году ликвидации этого банка не смог вернуть себе, как кредитору третьей очереди, ни одной гривны. Схема мошенничества заключалась в следующем. Покупатели, факторинговые компании ООО «Фактор-Комфорт» и ООО «Фактор стандарт», заранее открыли в указанном банке счета, на которые «по рекомендации» руководителей банка вкладчики и другие кредиторы перечисляли свои средства на условиях займа. Ссылаясь на верную неплатежеспособность банка, его руководители убеждали кредиторов соглашаться на сотрудничество с факторинговыми компаниями.

Таким образом, путем внутренних проводок в системе банка, а не реальными деньгами, было организовано «накопление» на счетах факторинговых компаний средств, достаточных для расчета по договорам уступки прав требования по кредитам.

Очевидно, что такие операции привели к существенному ухудшению финансового состояния банка и сделали невозможным выполнение платежных поручений кредиторов. На момент введения временной администрации ПАО «Банк «Национальные инвестиции» не имело средств даже на выплату заработной платы работникам. Уполномоченным лицом Фонда гарантирования были инициированы иски о возврате в собственность кредитного портфеля на основании решений об отнесении договоров уступки прав требования к категории ничтожных. Одновременно иски об отмене решений о ничтожности подали и факторинговые компании. Административными судами был удовлетворен иск одной из них, и она осталась кредитором пула кредитов на сумму 1,3 млрд гривен. Административные споры с другими компаниями продолжаются.

Кроме того, после признания банка неплатежеспособным было выявлено, что в течение 2010-2015 годов значительные кредитные средства были выданы под обеспечение неликвидных ценных бумаг.

Все эти кредиты до сих пор не погашены, а суммарная задолженность на сегодня составила 1,7 млрд гривен. Итак, заемщики с участием должностных лиц присвоили средства банка, предоставив в качестве обеспечения «мусорные» ценные бумаги, которые невозможно продать.

Ликвидатором банка установлена балансовая стоимость его активов, которая составила 2,2 млрд гривен, а независимые субъекты оценочной деятельности оценили их более чем в четыре раза дешевле — 0,5 млрд гривен. При этом вкладчикам банка, по состоянию на начало апреля 2018 года, выплачено более 0,7 млрд гривен гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составила 1,1 млрд гривен. В эту сумму вошли требования шести очередей кредиторов.

По состоянию на 1 апреля этого года не погашены требования ни одного из них.