Еще две немецкие фирмы ведут бизнес с Крымом в обход санкций

Две немецкие судоходные компании подозревают в нарушении санкций ЕС, введенных после незаконной аннексии Россией украинского Крыма. Об этом сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk, проведшая свое расследование.

"В дополнение к Siemens, две немецкие судоходные компании подозреваются в том, что они обошли санкции ЕС против России и Крыма, что запрещено статьей 12 Постановления ЕС 833/2014", - говорится в репортаже.

По данным СМИ, речь идет о судоходной компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и компании Heinz Corleis KG из Штаде, которые должны были доставить в Россию титановую руду, также известную как ильменит. Выгружена она была недалеко от российского порта "Кавказ" в Керченском проливе, в 20 км от Крыма, но впоследствии оказалась на титановом заводе на полуострове.

В частности, согласно расследованию судно HHL MISSISSIPPI доставило 23 ноября 2017 года примерно 10 тыс. тонн титановой руды. Товар был перегружен на российский фрахтовый корабль NEFTERUDOVOZ-2 прямо под мостом и перевезен на аннексированный Россией полуостров.

Представитель судоходной компании Ганс Йорг Зимон заявил радиостанции, что пунктом назначения был российский порт, куда он и прибыл. Поскольку запрета на поставки титана в РФ нет, закон не нарушен, а то, что конечный пользователь находится в Крыму, в компании не знали, утверждает Зимон.

По информации СМИ, руду с корабля MS Callisto, предположительно 25 тыс. тонн, таким же образом переправили в Крым в декабре 2017 года. Отмечается, что оба корабля ходят под либерийским флагом.

Как известно, в 2017 году в Крым подобным образом были доставлены газовые турбины производства немецкого концерна Siemens. Теперь компания безуспешно судится с российскими партнерами, которые, как утверждается, ввели ее в заблуждение.

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