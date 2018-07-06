Еще две немецкие фирмы ведут бизнес с Крымом в обход санкций

Две немецкие судоходные компании подозревают в нарушении санкций ЕС, введенных после незаконной аннексии Россией украинского Крыма. Об этом сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk, проведшая свое расследование.
"В дополнение к Siemens, две немецкие судоходные компании подозреваются в том, что они обошли санкции ЕС против России и Крыма, что запрещено статьей 12 Постановления ЕС 833/2014", - говорится в репортаже.
По данным СМИ, речь идет о судоходной компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и компании Heinz Corleis KG из Штаде, которые должны были доставить в Россию титановую руду, также известную как ильменит. Выгружена она была недалеко от российского порта "Кавказ" в Керченском проливе, в 20 км от Крыма, но впоследствии оказалась на титановом заводе на полуострове.
В частности, согласно расследованию судно HHL MISSISSIPPI доставило 23 ноября 2017 года примерно 10 тыс. тонн титановой руды. Товар был перегружен на российский фрахтовый корабль NEFTERUDOVOZ-2 прямо под мостом и перевезен на аннексированный Россией полуостров.
Представитель судоходной компании Ганс Йорг Зимон заявил радиостанции, что пунктом назначения был российский порт, куда он и прибыл. Поскольку запрета на поставки титана в РФ нет, закон не нарушен, а то, что конечный пользователь находится в Крыму, в компании не знали, утверждает Зимон.
По информации СМИ, руду с корабля MS Callisto, предположительно 25 тыс. тонн, таким же образом переправили в Крым в декабре 2017 года. Отмечается, что оба корабля ходят под либерийским флагом.
Как известно, в 2017 году в Крым подобным образом были доставлены газовые турбины производства немецкого концерна Siemens. Теперь компания безуспешно судится с российскими партнерами, которые, как утверждается, ввели ее в заблуждение.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,86 -0.031
|2.635,38 -0.0393
|100 евро
|3.044,96 0.0155
|3.094,79 0.0127
|10 рублей
|3,83 0.0001
|4,28 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016