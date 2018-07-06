В Украине в таборах живут более 100 тысяч цыган, - полиция

В Украине около 3100 мест компактного проживания ромов, в таборах проживают более 100 тысяч человек. Об этом, как передает Радио Свобода, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, в этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападениях на ромские поселения: три — в Киеве, два — Львовская область, одно — в Тернопольской области.

Князев добавил, что сейчас полиция зарегистрировала девять уголовных производств — из которых четыре по фактам хулиганских действий, три — по признакам нарушения равноправия граждан.

В полиции отмечают, что все эти преступления связаны с нападениями на места компактного проживания цыган группами радикально настроенной молодежи.

«Цель правонарушений — публичное уничтожение таких поселений и разжигание социальной напряженности в стране. Все эти нападения — хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функциями обеспечения общественной безопасности», — отметил Князев.

Последнее из таких нападений произошло 23 июня, когда группа молодых людей напала на цыганский табор на окраине Львова. Смертельные ножевые ранения получил 24-летний парень, 10-летнему мальчику, 30-летней женщине и 19-летнему юноше была оказана медицинская помощь — у них были колотые раны.