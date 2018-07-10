К координатору праворадикалов С14 пришли с обысками

Полиция проводит обыск дома у координатора националистической праворадикальной организации С14 Сергея Мазура. Об этом со ссылкой на сообщения активисты этой организации в сети Facebook пишет УП.

«Опера проводят незаконный обыск у координатора #C14 Сергей Мазур. Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовый листок. Никакого решения суда, следователей на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск», — утверждает в частности Маркиян Яциняк.

Как свидетельствуют сообщения на странице Мазура, к его дому подтягиваются активисты. Также есть сообщения о том, что националисты заблокировали правоохранителей.

На данный момент известно, что Мазуру зачитали подозрение.

Напомним, что в апреле 2018 года представители националистической организации С14 прогнали ромов из табора на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки и вещи. Позже во Львове во время подобной акции один человек погиб. После этого западные партнеры Украины выступили с требованием обуздать праворадикалов и наказать виновных в нападениях на ромов.