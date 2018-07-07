В парламентской газете Голос Украины сегодня, 7 июля 2018 года, опубликован закон «О национальной безопасности». Об этом также указано на сайте Голоса Украины.

Отметим, что закон начинает действовать со следующего дня после его опубликования, то есть в воскресенье, 8 июля. Этим законом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны.

Также законом о нацбезопасности определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны, вводится всеобъемлющий подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечивая таким образом демократический гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны. В законе определены фундаментальные интересы Украины — это интеграция в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), в частности вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.