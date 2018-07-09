В Одессе стартуют международные военные учения «Си Бриз»

В Одессе 9 июля открываются украинско-американские военные учения серии «Си Бриз». Маневры, в которых в общей сложности участвуют 19 стран, продлятся до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей, сообщает Радио Свобода.
Руководителем учений с украинской стороны является контр-адмирал Алексей Неижпапа, с американской - капитан 1 ранга Мэтью Лиман.
В учениях задействованы около 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкая подводная лодка.
Особенностью нынешнего «Си Бриза» является то, что действиями подразделений морской, воздушной, наземной компоненты учений многонациональный штаб будет управлять непосредственно с моря - он будет размещаться на флагманском корабле Шестого флота США «Mount Whitney» (LCC-20).
8 июля в порт Одессы также прибыл ракетный эсминец USS «Porter» (DDG-78) - один из более 60 эсминцев класса Arleigh Burke. Он также принадлежит к Шестому флоту Соединенных Штатов Америки.
В целом на 2018 год в Украине запланированы пять масштабных учений с привлечением иностранных военных. Кроме украинско-американских «Си Бриза», «Рапид Трайдент» и украинского-румынского «Ривериан», речь идет также о многонациональных учениях «Светлая лавина» и «Чистое небо». План проведения учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами утвердил в конце января президент Петр Порошенко.
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