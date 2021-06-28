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В Черном море начались украинско-американские учения «Си Бриз-2021»

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В Черном море начались украинско-американские учения «Си Бриз-2021»

Международные военно-морские учения «Си Бриз-2021» стартовали в акватории Черного моря.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

«Сегодня, 28 июня, в городе Одесса с участием представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия украинско-американских учений „Си Бриз-2021“. Мероприятие длилось под руководством командующего Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы», — сказано в нем.

Темой многонациональных учений является проведение международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО для поддержания мира и безопасности.

Цель — приобретение опыта действий в международной среде при проведении операций в составе многонациональных сил международных операций.

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Руководство от украинской стороны будет осуществляться заместителем командующего ВМС ВСУ капитаном 1 ранга Алексеем Доскато, от США — капитаном 1 ранга Стюартом Бауманом.

Отмечается, что в этом году учения серии «Си Бриз» являются самыми масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц, они продлятся с 28 июня по 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и в других районах нашей страны.

В «Си Бризе» принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Управление применением и обеспечение взаимодействия международных, межвидовых, межродовых и межведомственных группировок возложена на морское командование ВМС ВСУ, которое было создано с целью разделения функций генерации и применения в соответствии со стандартами НАТО и планом реформирования украинского флота.

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«В этом году в „Си Бризе“ принимают представителей почти всех континентов мира, это знак того, что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Обучение, у которого большая история начиная с 1997 года, имеет мощный месседж — это поддержание стабильности и мира в нашем регионе. Наша цель — сделать Черное море безопасным для стран всех континентов», — отметил во время своей речи Неижпапа.

Также во время этого обучения будет проведена оценка 2-х подразделений и 2-х кораблей по стандартам НАТО.

Он отметил, что «Си-Бриз» является одним из главных инструментов, который приближает ВМС к стандартам Североатлантического альянса.

Главными задачами будет всесторонняя подготовка военнослужащих, штабов и подразделений ВМС ВСУ к совместным действиям с военными формированиями Вооруженных сил государств-членов НАТО, получение опыта по вопросам оперативного планирования, ведения боевых действий по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости и межвидового сотрудничества между ВСУ, другими вооруженными формированиями Украины и вооруженными силами государств-членов и партнеров Североатлантического альянса.

Основной акцент будет сделан на отработке таких элементов, как противолодочная, противокатерная, противовоздушная обороны, противоминные действия, прибрежные, речные и морские операции по перехвату и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

Не менее важным будет противодействие информационным операциям и кибербезопасность, оборона важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций.

Во время береговой компоненты учений будет отработано взаимодействие многонациональной тактической группы в ходе совместной операции «в кризисном регионе» с участием морских пехотинцев и специальных подразделений стран-участниц.

 

 

Черное море, Си Бриз
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