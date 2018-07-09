Экспорт Roshen растет на 30% в год

Корпорация «Рошен» наращивает объемы экспорта продукции за границу на 30% в год. Об этом заявил глава кондитерской корпорации Roshen в интервью Экономической правде.

«Мы каждый год растем на 30%. [Экспорт растет] за счет Восточной Европы», — сказал Москалевский.

По его словам, крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния, Польша.

Президент корпорации оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25%-27% и признает, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке. При этом Москалевский отбрасывает обвинения в монополизме.

«Как я могу быть монополистом? Вас не беспокоит, что в Украине работают Kraft, Nestle? Если они займут 100% рынка, то это нормально?», — сказал он.

Многих производителей кондитерских изделий Москалевский не считает конкурентами, так как они работают в «дешевом сегменте».

«Сегмент Житомира („Житомирські ласощі“ — Ред.) — это дешевая конфета для сельских жителей. Мы не их конкурент. Я вообще не знал, что такое украинский кондитерский рынок, пока не поехал недавно в Кельн на выставку и не увидел всех. Были производители из Днепра, Кременчуга, Одессы. Компания, которая развивается и растет, — „Лукас“ в Кременчуге», — рассказал Москалевский.