Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Если новых социальных отношений в обществе не сложилось, то и дальше этот способ хозяйствования на какое-то время останется доминирующим. А без олигархов, в отсутствии вменяемого государства и перспектив построения такового, вероятно, значимая часть населения будет жить еще хуже. Ведь большинству населения не нужна ни демократия, ни жесткий рабочий график и трудовая дисциплина, ни правильная трудовая этика, ни радикальные перемены, которых оно на самом деле (а не в соц.сетях) боится. С учетом инфантилизма большей части населения (на деле, а не в соц.сетях), его ненависть к олигархам, которые вместо населения принимают риски ведения предпринимательской деятельности и создают прибавочный продукт, благодаря которому немалая часть населения имеет те или иные материальные блага, является иррациональной.
Сторонникам wellfare state и моралистам риторика о т.н. социальном равенстве нужна в первую очередь для того, чтобы был повод отобрать что-то у богатых. Ведь моралисты и сторонники государства всеобщего благосостояния, как правило, ничего не в состоянии создать! Поэтому они и направляют свои усилия на то, чтобы отобрать и перераспределить. Причем большую часть перераспределяемого намерены оставить себе. Поэтому они и воздействуют на сознание масс примитивным кличем, основанным на зависти масс к богатым - в надежде завоевывать симпатии масс, которые обеспечат приход к власти.
После чего у сторонников wellfare state и моралистов значительно возрастут шансы на то, чтобы существенно повысить уровень своего (а не масс) благосостояния.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,73 0.0038
|2.633,33 -0.0096
|100 евро
|3.052,10 0.0534
|3.101,69 0.0552
|10 рублей
|3,83 -0.0003
|4,27 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Американьські олігархи: Біл Гейтс, Уоренн Баффет, Форд, Кенеді, . . . Тобто принципи взаємодії із суспільством однакові, але відношення відрізняється. Олігархами обзивають нереалізовані індівідуми що ладні ображати і лаяться виставляючі себе потерпілими. В той час як США невдахи знають своє місце в історії і іх заздрість очевидна та справедлива через рівність умов на старті.. Світова боротьба відбувається в категорії ДЕМОКРАТИ VS РЕСПУБЛІКАНЦІ із аргументами на користь Економіці в цілому.