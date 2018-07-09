Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.

Если новых социальных отношений в обществе не сложилось, то и дальше этот способ хозяйствования на какое-то время останется доминирующим. А без олигархов, в отсутствии вменяемого государства и перспектив построения такового, вероятно, значимая часть населения будет жить еще хуже. Ведь большинству населения не нужна ни демократия, ни жесткий рабочий график и трудовая дисциплина, ни правильная трудовая этика, ни радикальные перемены, которых оно на самом деле (а не в соц.сетях) боится. С учетом инфантилизма большей части населения (на деле, а не в соц.сетях), его ненависть к олигархам, которые вместо населения принимают риски ведения предпринимательской деятельности и создают прибавочный продукт, благодаря которому немалая часть населения имеет те или иные материальные блага, является иррациональной.

Сторонникам wellfare state и моралистам риторика о т.н. социальном равенстве нужна в первую очередь для того, чтобы был повод отобрать что-то у богатых. Ведь моралисты и сторонники государства всеобщего благосостояния, как правило, ничего не в состоянии создать! Поэтому они и направляют свои усилия на то, чтобы отобрать и перераспределить. Причем большую часть перераспределяемого намерены оставить себе. Поэтому они и воздействуют на сознание масс примитивным кличем, основанным на зависти масс к богатым - в надежде завоевывать симпатии масс, которые обеспечат приход к власти.

После чего у сторонников wellfare state и моралистов значительно возрастут шансы на то, чтобы существенно повысить уровень своего (а не масс) благосостояния.