Украина не будет участвовать в «Детском Евровидении» из-за нехватки средств

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не сможет в этом году обеспечить участие украинского представителя на международном вокальном конкурсе «Детское Евровидение — 2018» в связи с острым недофинансированием.

«Участие в „Детском Евровидении“ предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз — организатора конкурса — за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности организовать отборочные туры, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», — говорится в сообщении телерадиокомпании, опубликованном в понедельник на ее сайте.

Согласно законодательству, бюджет национальной телерадиокомпании должен составлять 0,2% от общего фонда Государственного бюджета страны. На сегодняшний день эта сумма должна быть 1,54 млрд гривен. Однако в пресс-службе вещателя пояснили, что текущий бюджет компании — 776 млн гривен, что не покрывает расходов даже до конца 2018 года.

«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов», — добавили в НОТУ.

«Детское Евровидение» — ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран — членов Европейского вещательного союза. В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 15 лет. Проводится ежегодно с 2003 года.