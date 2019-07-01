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Аласанию восстановили в должности главы НОТУ

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Аласанию восстановили в должности главы НОТУ

Наблюдательный совет ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) восстановил в должности председателя правления компании Зураба Аласанию с 1 июля 2019 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 27 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно протоколу заседания набсовета ПАО «НОТУ» от 27 июня 2019 года № 32: отменено решение набсовета «НОТУ» от 31 января 2019 года № 26 в части досрочного прекращения контракта между «НОТУ» и Аласанией от 4 мая 2017 года, а также отменено решение набсовета НОТУ от 12 февраля 2019 года № 27 в части установления даты досрочного прекращения контракта с 4 мая 2017 года.

Помимо того отменено решение о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности председателя правления «НОТУ» связи с досрочным прекращением контракта с Аласанией. Чернотицкий исполнял обязанности председателя правления ПАО «НСТУ» с 25 по 30 июня 2019 года.

Как сообщалось, Набсовет НОТУ 31 января 2019 года 9-ю голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с Аласания. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета Светланы Остапы, такое решение было принято с тем, чтобы увольнение Аласания не связывали с президентскими выборами в Украине.

7 мая сопредседатель совета организации «Реанимационный пакет реформ» (РПР), директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко сообщил, что Аласания ушел в длительный отпуск и ожидает решения суда относительно своего увольнения.

19 июня Аласания заявил, что Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и постановил отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении с ним контракта.

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25 июня Аласания сообщил, что временно покидает свой пост во исполнение всех пунктов украинского законодательства до вступления в силу решения суда об от мене решения о досрочном расторжении контракта, но продолжает работать в компании (на позиции эксперта правления).

Зураб Аласания, НОТУ
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