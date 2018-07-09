Следующая фаза эвакуации детей в Таиланде будет зависеть от погоды

Спасатели доставили в больницу вторую группу из четырех школьников, которые находились внутри пещеры Кхао Луанг в Таиланде более двух недель и были эвакуированы оттуда. Как в понедельник сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, вывод детей на поверхность прошел спокойно, следующая фаза эвакуации будет зависеть от погодных условий.

«Еще четверых ребят удалось эвакуировать сегодня [и доставить в больницу], — отметил он. — Операция по выводу детей на поверхность прошла спокойно, ее следующая стадия будет зависеть от погодных условий». «Остающиеся до сих пор в пещере пятеро человек чувствуют себя хорошо», — сказал Наронгсак Осоттханакон, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что сегодняшняя операция, в которой принимали участие более 100 водолазов, включая 18 из других стран, прошла на два часа быстрее чем днем ранее.

По его словам, «потребуется еще 20 часов, чтобы подготовиться к третьему дню эвакуации». «Я не могу вам назвать точное время начала следующей операции», — подытожил он.

Кроме того, спасатели не уверены, что им удастся в течение завтрашнего дня вывести на поверхность оставшихся пятерых ребят.

По его словам, «нынешний план эвакуации рассчитан на вывод четырех человек». «Пока мы не можем сказать, удастся ли нам во вторник вывести оставшихся пятерых ребят», — добавил он. Наронгсак Осоттханакон отметил, что «все могут гордиться, однако миссия пока не закончена».

Как пишет газета Bangkok Post, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, перед возвращением в таиландскую столицу, посетил в больнице восемь спасенных детей.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.