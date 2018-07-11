Венгрия выдвигает новые «языковые» претензии к Украине

Венгрия согласилась с тем, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии касательно закона об образовании, но находит новые поводы для недовольства языковой политикой в Украине. Об этом на брифинге заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.
«Досадно, что Венгрия находит новые поводы для недовольства. Сейчас венгерской стороне не нравится проект закона о языке в парламенте, хотя он еще не прошел первое чтение, а они уже о нем говорят», — сказала Гриневич.
Она отметила, что 23 июня во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сиярто выразил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. Воплощение этих рекомендаций, по словам Гриневич, — дело украинского парламента. В то же время раньше венгерская сторона требовала, чтобы преподавание в школах венгерского меньшинства велось 100% на венгерском языке. Рекомендации Венецианской комиссии, по словам Гриневич, являются подходящими с точки зрения образовательного процесса, к тому же Венецианская комиссия не требовала от Украины менять статью о языке образования.
Гриневич сообщила, что именно сегодня состоятся очередные переговоры с лидерами венгерской общины в Украине, где будет обсуждаться закон о среднем образовании.
Напомним, что 28 сентября 2017 вступил в силу новый украинский закон об образовании. Его норма относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом, в частности в Венгрии.
Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства.
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