МИД Венгрии обещает продолжить блокирование интеграции Украины в НАТО

Правительство Венгрии будет продолжать блокировать попытки украинских властей интегрироваться в НАТО из-за нарушения прав национальных меньшинств в Украине.
Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера в связи с проходящим в Брюсселе саммитом НАТО, на который приглашен президент Украины Петр Порошенко.
«Позиция Венгрии в отношении Украины не изменилась», — говорится в заявлении. До тех пор, пока украинские власти не прекратят ущемлять этнические меньшинства и не восстановят права, которых они были лишены ранее, правительство Венгрии будет блокировать стремления Украины интегрироваться в евроатлантические структуры, заявил представитель венгерского МИД.
«Венгерское правительство также не будет давать согласие на проведение любого саммита или встреч на уровне министров между Украиной и НАТО и будет налагать вето на совместные двусторонние заявления НАТО и Украины», — добавил Менцер.
В то же время представитель МИД Венгрии сообщил, что его страна не использует права вето на публикацию заявления, которое предполагается принять на открывающемся в Брюсселе в среду саммите НАТО по итогам заседания на тему безопасности в Черноморском регионе с участием Порошенко и президента Грузии Георгия Маргвелашвили. «Венгерское правительство не будет использовать свое право вето в отношении саммита по безопасности в регионе Черного моря или в отношении совместного заявления, которое будет опубликовано после встречи», — заявил Менцер.
Напомним, что в Украине в 2017 году были приняты поправки в закон «Об образовании», которые предусматривают, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Протест в связи с этими действиями выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.
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