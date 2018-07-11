В Германии осуждена лидер «Национал-социалистического подполья»

Лидер «Национал-социалистического подполья Германии» Беате Цшепе приговорена к пожизненному заключению, пишут местные СМИ.
11 июля после полуторалетнего судебного разбирательства суд Мюнхена признал 43-летнюю Цшепе виновной в 10 убийствах и определил в качестве меры наказания пожизненное тюремное заключение. Суд отметил особую тяжесть вины правой экстремистки. Признаки раскаяния подсудимая начала проявлять лишь на заключительном этапе судебного разбирательства.
Участники «Национал-социалистического подполья» в период с 1998 по 2011 годы убили 9 мигрантов и женщину-полицейского, совершили 15 грабежей и три террористических акта с использованием взрывчатки. Защита настаивала на 10-летнем тюремном заключении и возлагала вину за большинство преступлений на сообщников Цшепе Уве Мундлоса и Уве Бенхардта, совершивших самоубийство в 2011 году.
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