Скотленд-Ярд признал, что виновных в отравлениях в Солсбери и Эймсбери могут не найти

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу не может гарантировать, что следствие сможет установить людей, виновных в отравлениях нервно-паралитическим веществом в Солсбери и Эймсбери. Он заявил об этом на встрече во вторник с населением графства Уилтшир по теме произошедших на его территории инцидентов. Слова Басу приводятся в распространенном в среду заявлении полиции.
«Огромная ответная операция с привлечением различных ведомств была начата после того инцидента [с отравлением в марте в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии], чтобы идентифицировать тех, кто причастен к этому отвратительному поступку на британской земле, чтобы определить любые места, которые могли быть заражены нервно-паралитическим веществом и сделать жизнь безопасной для тех, кто посещает, работает или живет в Солсбери или в соседних районах», — заявил Басу.
«Я бы очень хотел прямо сейчас заявить вам, что мы установили личности виновных и поймали их, что мы абсолютно уверены в том, что нигде в графстве не осталось следов отравляющего вещества. Жестокая реальность, однако, такова, что в настоящий момент я не могу дать вам таких заверений или гарантий», — признал представитель столичной полиции.
44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес умерла и что следователи открыли дело об убийстве. Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию «Новичка».
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