Рада проголосовала правки в закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей Высшего антикоррупционного суда, а также поправки к нему, на которых настаивал Международный валютный фонд.

За процессом принятия решения в зале парламента наблюдал премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил, что принятие этой поправки «завершает формирование работы антикоррупционного суда на Украине».

Принятая поправка не позволит коррупционерам уйти из-под юрисдикции новой инстанции. На внесении данных изменений настаивал Международный валютный фонд (МВФ).

Напомним, что в одобренном ранее парламентом законе о Высшем антикоррупционном суде говорилось, что обжалование дел, которые сейчас находятся на рассмотрении, происходит в судах общей юрисдикции в обход антикоррупционного. Между тем международные партнеры настаивали на том, чтобы апелляция по этим делам рассматривалась в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Незамедлительного принятия данной поправки требовала директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард. В свою очередь международная организация Transparency International также призывала скорректировать закон, чтобы не допустить амнистию топ-коррупционеров, чьи дела уже находятся в судах.