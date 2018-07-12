Рада проголосовала правки в закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей Высшего антикоррупционного суда, а также поправки к нему, на которых настаивал Международный валютный фонд.
За процессом принятия решения в зале парламента наблюдал премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил, что принятие этой поправки «завершает формирование работы антикоррупционного суда на Украине».
Принятая поправка не позволит коррупционерам уйти из-под юрисдикции новой инстанции. На внесении данных изменений настаивал Международный валютный фонд (МВФ).
Напомним, что в одобренном ранее парламентом законе о Высшем антикоррупционном суде говорилось, что обжалование дел, которые сейчас находятся на рассмотрении, происходит в судах общей юрисдикции в обход антикоррупционного. Между тем международные партнеры настаивали на том, чтобы апелляция по этим делам рассматривалась в апелляционной палате Антикоррупционного суда.
Незамедлительного принятия данной поправки требовала директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард. В свою очередь международная организация Transparency International также призывала скорректировать закон, чтобы не допустить амнистию топ-коррупционеров, чьи дела уже находятся в судах.
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