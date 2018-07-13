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За пять лет Украине нужно вернуть кредиторам $33 миллиарда
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За пять лет Украине нужно вернуть кредиторам $33 миллиарда

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За пять лет Украине нужно вернуть кредиторам $33 миллиарда

Украина должна в течение следующих пяти лет вернуть 33 млрд долларов внешних заимствований. Ежегодно необходимо привлекать около 5 млрд долл. для обслуживания долгов. Об этом во время часа вопросов к правительству в пятницу сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«С 2005-го по 2013 годы в Украине создано более 50 млрд долл. долгов. Они были заимствованы и потрачены неизвестно на что. С 2014 года мы обслуживаем эти долги. Для их обслуживания нам необходимо ежегодно привлекать около 5 млрд долл. За следующие 5 лет нам надо вернуть 33 млрд долл.», — сказал Гройсман.

Он отметил, что несмотря на то, что экономика растет, правительству нужно привлекать и другие ресурсы, чтобы обслуживать долги.

«Моя позиция и, убежден, народных депутатов, заключается в том, чтобы быстрее отдать эти долги, чтобы экономика была сильной. Было несколько ключевых требований, среди которых — создание антикоррупционного суда. Но это важно для граждан Украины, международных инвесторов и международных партнеров», — отметил Гройсман.

Он напомнил, что правительство уже в течение года ведет переговоры о формуле цены на газ, поскольку требованием МВФ является выравнивание цен для промышленности и населения.

«Я категорически с этим не согласен, поэтому мы ведем дискуссию, ищем правильный подход, чтобы не пострадали украинцы. Ищем компромиссный вариант», — добавил премьер.

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Как сообщалось, 19 июня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард озвучила условия для завершения нынешнего пересмотра программы МВФ и получения транша в размере 1,9 млрд долл. По ее словам, важным является выполнение условий относительно цены на газ. А также — внесения правки в принятый недавно закона о Высшем антикоррупционном суде (Верховная Рада приняла эту поправку 12 июля) и соблюдении предельного дефицита госбюджета.

В то же время в правительстве заявляют, что украинская сторона предложила МВФ уже как минимум восемь вариантов изменения формулы цены на газ, ни один из которых МВФ не удовлетворил.

госдолг, МВФ, Владимир Гройсман
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Комментарии (2)
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Vega Vega
Vega Vega 10 минут назад

Через год тут от населения останутся только полные дебилы и пенсы. Сам будешь платить урод жидовский

0
поп звезда
поп звезда 1 час 14 минут назад

делов то: раскулачить хотя бы четверть олигархов и не только Украина расплатится с долгами, но и себе останется не мало

0

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