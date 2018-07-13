Минобразования сократило количество бюджетных мест в ВУЗах

Министерство образования и науки обнародовало объемы государственного заказа на подготовку специалистов всех образовательно-квалификационных уровней для высших учебных заведений, подчиняющихся министерству. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

«191100 мест — общий объем государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических кадров в УВО и научных учреждениях на 2018 год. Из них 167 016 мест предусмотрено по государственному заказу для заведений МОН», — говорится в сообщении.

Таким образом, ВУЗы смогут принять на бюджетные места 78 755 поступающих на степень бакалавра, 39210 поступающих на степень младшего специалиста, 62403 поступающих на степень магистра.

В министерстве отметили, что в 2018 году по сравнению с прошлым годом объем госзаказа уменьшен на 10%. Там это объясняют передачей финансирования колледжей, осуществляющих подготовку младших специалистов на базе 9 классов, на местный уровень. Уменьшение госзаказа на бакалавра на 4% произошло также из-за уменьшения количества выпускников 11 класса в 2018 году.

Всего за государственный счет этого года смогут учиться 52% выпускников школ.

Больше всего мест государственного заказа выделено для специальностей:

«Среднее образование» (по всем предметным специальностям) — 7475 мест

«Медицина» — 4507 мест

«Компьютерные науки» — 3216 мест

«Правоведение» — 3090 мест

«Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» — 2736 мест

«Строительство и гражданская инженерия» — 2650 мест

«Филология» (все языковые направления) — 2210 мест

«Отраслевое машиностроение» — 2025 мест

«Компьютерная инженерия» — 1951 мест

«Правоохранительная деятельность» — 1910 мест.

В этом году отменен госзаказ на заочную форму обучения по специальности «Право».