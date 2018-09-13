Поставки угля на государственное «Центрэнерго» монополизировал один бизнесмен

Более 80% угля, поставляемого на ПАО «Центрэнерго», обеспечивается структурами, прямо или опосредованно связанными с бизнесменом Виталием Кропачевым. Об этом свидетельствуют данные отгрузок на тепловые электростанции компании.

В соответствии с ними, основными отправителями угля в адрес «Центрэнерго» являются ООО «Краснолиманское» (за 8 мес 2018 года было поставлено 0,94 млн тонн), а также тройка углеобогатительных фабрик — «Украина», «Россия» и «Мирноградская» (ранее — «Комсомольская»).

Они с начала года в общей сложности отгрузили в адрес ПАО 0,96 млн тонн угля марки «Г» (газовый).

В общей сложности на компании из орбиты группы «Укрдонинвест» Кропачева приходится 1,9 млн тонн — более 83% от общего объема поставок на станции «Центрэнерго».

Напомним, что триада обогатительных фабрик вошла в орбиту влияния Виталия Кропачева в 2016 году, после того как он договорился об их приобретении с представителями группы «Мако» Александра Януковича — старшего сына бывшего президента Украины.

«Краснолиманское» было приобретено структурами Кропачева в конце 2017 года.

Продавцом в этой сделке выступил Игорь Гуменюк — бывший депутат Партии Регионов, на структуры которого был формально оформлен мажоритарный пакет акций ПАО «Донбассэнерго», приватизированный в интересах Александра Януковича.

По данным и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, госпакет акций «Центрэнерго» в размере 78,3% планируется выставить на приватизационный конкурс уже до декабря 2018 года.

Ранее Виталий Кропачев подтверждал заинтересованность в покупке этого актива.

На рынке этот бизнесмен имеет славу неофициального куратора государственной угольной отрасли. Ранее журналисты программы «Схемы» фиксировали визиты Кропачева к первому замглавы фракции БПП Игорю Кононенко.