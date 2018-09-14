Манафорт начал переговоры о сделке со спецпрокурором Мюллером

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа политтехнолог Пол Манафорт начал переговоры с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса. Об этом сообщают источники телеканала ABC, агентства Рейтер и газеты New York Times. О сделке и ее условиях планируется сообщить в пятницу, 14 сентября, в суде.

Специальный прокурор Мюллер выдвигал обвинения против Манафорта в рамках двух уголовных дел (адвокаты политтехнолога не воспользовались правом объединить их в единое производство). Первое рассматривалось по месту жительства Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) и в августе завершилось обвинительным приговором. Второе будет слушаться в Вашингтоне, причем на будущую неделю только назначены первые заседания.

По этому второму делу политтехнолога обвиняют в сговоре против США, отмывании более 30 млн долларов США, даче ложных показаний, а также несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича.

Пока неясно, будет ли Манафорт полностью сотрудничать со следствием и предоставит спецпрокурору новую интересующую его информацию, или лишь согласится с предъявленными ему обвинениями в незаконном лоббизме и отмывании денег за считанные дни до суда: на 17 сентября запланирован отбор присяжных, начало первых слушаний по существу — 24 сентября.

В США сделка о признании вины чаще всего предусматривает, что следователи получают от обвиняемого интересующую их информацию. В то же время, следователи могут предоставить право обвиняемому признать свою вину по некоторым обвинениям и не разглашать подробности.

Обвинения в отношении Манафорта были выдвинуты в рамках расследования российского вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года и возможного сговора окружения Трампа с Россией.

Манафорт был участником наиболее известного эпизода контактов окружения Трампа с лицами, представлявшими интересы российского государства: в июне 2016 года он присутствовал на встрече российских лоббистов и юриста Наталии Весельницкой с представителями штаба Трампа, включая его сына, Дональда Трампа-младшего и зятя, Джареда Кушнера.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что узнал об этом событии пост-фактум и, по его информации, основной темой встречи было «усыновление российских детей».

В обнародованной в 2017 году переписке Дональда Трампа-младшего с посредником, организовавшим встречу, тот писал, что Весельницкая везет «грязь на Хиллари» в рамках помощи российского государства Трампу.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани ранее заявил изданию Politico, что президент не обеспокоен тем, что Манафорт может признать свою вину. По его словам, команда защитников политтехнолога и юристы Трампа находятся в постоянном контакте, они также заключили соглашение о защите, которое предусматривает обмен конфиденциальной информацией между сторонами.