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Манафорт начал переговоры о сделке со спецпрокурором Мюллером

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Манафорт начал переговоры о сделке со спецпрокурором Мюллером

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа политтехнолог Пол Манафорт начал переговоры с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса. Об этом сообщают источники телеканала ABC, агентства Рейтер и газеты New York Times. О сделке и ее условиях планируется сообщить в пятницу, 14 сентября, в суде.

Специальный прокурор Мюллер выдвигал обвинения против Манафорта в рамках двух уголовных дел (адвокаты политтехнолога не воспользовались правом объединить их в единое производство). Первое рассматривалось по месту жительства Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) и в августе завершилось обвинительным приговором. Второе будет слушаться в Вашингтоне, причем на будущую неделю только назначены первые заседания.

По этому второму делу политтехнолога обвиняют в сговоре против США, отмывании более 30 млн долларов США, даче ложных показаний, а также несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича.

Пока неясно, будет ли Манафорт полностью сотрудничать со следствием и предоставит спецпрокурору новую интересующую его информацию, или лишь согласится с предъявленными ему обвинениями в незаконном лоббизме и отмывании денег за считанные дни до суда: на 17 сентября запланирован отбор присяжных, начало первых слушаний по существу — 24 сентября.

В США сделка о признании вины чаще всего предусматривает, что следователи получают от обвиняемого интересующую их информацию. В то же время, следователи могут предоставить право обвиняемому признать свою вину по некоторым обвинениям и не разглашать подробности.

Обвинения в отношении Манафорта были выдвинуты в рамках расследования российского вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года и возможного сговора окружения Трампа с Россией.

Манафорт был участником наиболее известного эпизода контактов окружения Трампа с лицами, представлявшими интересы российского государства: в июне 2016 года он присутствовал на встрече российских лоббистов и юриста Наталии Весельницкой с представителями штаба Трампа, включая его сына, Дональда Трампа-младшего и зятя, Джареда Кушнера.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что узнал об этом событии пост-фактум и, по его информации, основной темой встречи было «усыновление российских детей».

В обнародованной в 2017 году переписке Дональда Трампа-младшего с посредником, организовавшим встречу, тот писал, что Весельницкая везет «грязь на Хиллари» в рамках помощи российского государства Трампу.

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Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани ранее заявил изданию Politico, что президент не обеспокоен тем, что Манафорт может признать свою вину. По его словам, команда защитников политтехнолога и юристы Трампа находятся в постоянном контакте, они также заключили соглашение о защите, которое предусматривает обмен конфиденциальной информацией между сторонами.

Пол Манафорт, вмешательство в выборы
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