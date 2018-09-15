Помпео заявил, что Россия пыталась подорвать санкции против КНДР

Россия настойчиво пыталась помешать работе комитета ООН, который исследовал соблюдение санкций против КНДР.
Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает корреспондент Укринформа.
«Пытаясь изменить формулировку, Россия активно стремилась испортить резолюции Совбеза ООН, навредить работе комитета ООН 1718, который оценивает соблюдение санкций», — сказал Помпео.
Он выразил надежду, что попытки России останутся безуспешными. «Я надеюсь, что комитет 1718 сделает, то, что и всегда: останется независимым, сообщит об известных фактах и не позволит одной стране (в данном случае — России), создавать формулировки и втискивать их. Надеюсь, они опубликуют оригинальный документ, который и намеревались обнародовать, что указывает на действия, связанные с санкциями и их нарушениями», — подчеркнул государственный секретарь.
Напомним: США обвинили Россию в изменении независимой докладе ООН в вопросе о вероятном нарушении Москвой санкций ООН в отношении Северной Кореи. По словам представительницы США в ООН Никки Хейли, Россия давила на независимых исследователей, чтобы изменить доклад, которая в августе была представлена комитета Совета безопасности ООН по вопросам санкций относительно Северной Кореи.
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