Российский банк будет судиться с Украиной из-за ареста акций

Российский «Внешэкономбанк» принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже против Украины из-за ареста акций дочернего «Проминвестбанка». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Внешэкономбанка».

В качестве ответчика будет выступать Украина как государство.

«Предметом иска будет являться взыскание „Внешэкономбанком“ с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций», — пишет издание.

«В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре», — заявили в банке.

«Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка», — добавили в пресс-службе.

Как стало известно в среду, Апелляционный Киева арестовал акции украинских «дочек» ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по «крымскому» иску бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.