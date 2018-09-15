Журналисты позвонили по номеру из документов Александра Петрова и попали в Минобороны

Журналист московского бюро ABC News Патрик Ривелл и московский корреспондент The Independent Оливер Кэррол позвонили по номеру, указанному на справке ФМС, выданной Александру Петрову, которого подозревают в отравлении Скрипалей. Им ответили, что они дозвонились в Минобороны. Об этом они написали в твиттере.
«Мужчина, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я позвонил в министерство», — написал Ривелл. Кэррол рассказал, что сначала задал вопрос, позвонил ли он в Минобороны, и после подтверждения спросил, является ли Петров сотрудником ведомства. После этого его собеседник повесил трубку.
I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.— Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.
Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI
Накануне о номере, который может принадлежать Минобороны, сообщала «Новая газета» после публикации расследования Bellingcat и The Insider. В расследовании говорилось, что на файле с его паспортными данными есть штампы «сведений не давать» и «с.с.» («совершенно секретно»). При этом в ФМС нет никаких сведений о документах Петрова, выданных до 2009 года, когда он получил паспорт. Обычно такая информация хранится в архивах.
Российская «Новая газета» писала, что номер на документах Петрова относится к автоматической телефонной станции в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится штаб-квартира ГРУ Минобороны России. Бывший сотрудник спецслужб сообщил «Новой», что этот номер телефона может принадлежать отделу кадров, где служит Петров.
В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастны двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Британское следствие считает их сотрудниками российской разведки.
13 сентября было опубликовано интервью людей, представившихся Петровым и Бошировым, главному редактору RT Маргарите Симоньян. В нем они заявили, что работают в фитнес-индустрии и приехали в Солсбери как туристы. Перед этим президент России Владимир Путин сообщил, что обвиняемых в отравлении Скрипалей людей «нашли». По его словам, это «гражданские лица», и «ничего криминального там нет».
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