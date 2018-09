Журналисты позвонили по номеру из документов Александра Петрова и попали в Минобороны

Журналист московского бюро ABC News Патрик Ривелл и московский корреспондент The Independent Оливер Кэррол позвонили по номеру, указанному на справке ФМС, выданной Александру Петрову, которого подозревают в отравлении Скрипалей. Им ответили, что они дозвонились в Минобороны. Об этом они написали в твиттере.

«Мужчина, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я позвонил в министерство», — написал Ривелл. Кэррол рассказал, что сначала задал вопрос, позвонил ли он в Минобороны, и после подтверждения спросил, является ли Петров сотрудником ведомства. После этого его собеседник повесил трубку.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI