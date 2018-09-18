Экспорт подсолнечного масла бьет рекорды

Потенциал экспорта подсолнечного масла в 2018/19 годах может достичь абсолютного максимума, превысив рекорд предыдущих лет в 5,85 млн тонн, пишет "Агро-Центр".
«Высокий экспортный потенциал масличных культур стал возможен в следствии постоянного увеличения посевных площадей под них - отмечает Анастасия Скибчук, аналитик компании Pro-Consulting. - За 20 последних лет посевы подсолнечника выросли в 3 раза, сои – в 75 раз, рапса – в 9 раз».
Подсолнечное масло в Украине производят более 70 заводов, но 5 самых крупных компаний занимают половину всего рынка данного товара.
Производство подсолнечного масла в Украине в 2015 г. снизилось на 17% по сравнению с предыдущим годом. На данное снижение повлияло как уменьшение посевных площадей подсолнечника, так и его урожайность. Однако, после 2015 г. производство подсолнечного масла начало возрастать и уже в 2016 г. показало прирост в 17% по сравнению с 2015 г. А в 2017 г. производство продукта превысило наибольший показатель за последние 5 лет и увеличилось практически на 1 млн. т по сравнению с 2016 г.
В среднем за последние 5 лет 90% произведенного подсолнечного масла в Украине экспортируется, и этот показатель растет с каждым годом. Импортируется подсолнечное масло в очень низких объемах. Так как прирост экспорта выше, чем прирост производства, то емкость рынка с каждым годом уменьшается.
За прошлый год подсолнечного масла из Украины было экспортировано на 114,5-115 млрд грн. В этом году ожидается, что экспорт продолжит рост и будет 11% больше, чем в предыдущем сезоне (в натуральном выражении это около 5,9 млн тонн масла).
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