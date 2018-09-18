«Нафтогаз» обвиняет газсбыты в махинациях с газом, на который выделяют субсидии

НАК «Нафтогаз Украины» подозревает газосбытовые компании в завышении почти вдвое показателей использования газа потребителями, которые получают субсидии.

Об этом на форуме Европейской бизнес ассоциации заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».

«Когда газсбыт выставляет счет и оплачивает государство, то потребление вдвое больше», — констатировал руководитель НАК, рассказывая об открытиях, которые сделал «Нафтогаз», получив контроль над одной из таких компаний в Кропивницком.

Коболев отметил, что не верит в возможность такого специального «сжигания» газа субсидиантами, а предполагает, что, теоретически, отсутствие необходимости платить деньги за газ повышает его потребление на 10-20%.

Глава «Нафтогаза» уточнил, что из поставляемого населению 11 млрд кубов газа субсидиантам идет 6 млрд кубов, а значит переход на рыночное ценообразование позволил бы экономить до 3 млрд кубов стоимостью около 1 млрд долларов.

Он также добавил, что помимо этого в Кропивницком компания обнаружила и другие схемы списания дотируемого государством дешевого газа.

Ранее представители государственных органов США призвали украинские власти как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению. В частности, избавиться от газсбытов олигарха Дмитрия Фирташа.