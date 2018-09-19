Украина вошла в ТОП-10 поставщиков ягод в Польшу

В сезоне-2017/18 (июнь-май) Украина экспортировала в Польшу свежих и переработанных фруктов, ягод и орехов на сумму $56 млн. Таким образом, объем поставок фруктовой продукции из Украины в Польшу удвоился всего за 2 года. Об этом сообщают аналитики EastFruit.
«Украинцы потребляют ягод в 3-4 раза меньше, чем жители соседних европейских стран, поэтому потенциал расширения рынка в нашей стране и дальнейшего роста экспорта — значительный, — отмечает Роман Палий, аналитик компании Pro-Consulting. — Если не будет форс-мажора, то ягодных производителей ожидает продолжительный период развития на растущем рынке. Свою продукцию они смогут продавать не только в свежем виде, но и замораживать на период межсезонья, а также отправлять для последующей переработки на пищевые и косметические предприятия».
Согласно докладу международных экспертов, сделанному на конгрессе Global Berry, уже к 2020 году Украина будет поставлять на мировой рынок до 40 тыс. т культивируемых ягод, а вместе с дикоросами этот показатель достигнет 57 тыс. т.
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