До кінця поточного року в Україні може подорожчати хліб

В Україні до кінця 2026 року може зрости вартість хліба. Навіть здешевлення сировини не гарантує зниження цін на готову продукцію, оскільки виробники та переробники стикаються зі зростанням інших витрат.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що буде з цінами на продукти в Україні: чого чекати до кінця 2026 року".
До кінця 2026 року хліб в Україні може подорожчати ще на 10%. На кінцеву вартість продукції впливають не лише ціни на зерно та борошно, а й витрати на пальне, енергоносії, логістику та оплату праці.
Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук у коментарі РБК-Україна, навіть здешевлення пшениці всередині країни та її переробки на борошно не обов’язково позначається на ціні хліба в магазинах. Економію на сировині компенсують інші витрати, зокрема на паливо та електроенергію.
Додатковим чинником залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження енергетичних об’єктів виробники та переробники змушені використовувати альтернативні джерела живлення, що збільшує їхні витрати.
Як пояснив Денис Марчук, частка зерна в собівартості хліба становить не більше 12%. Якщо враховувати вже перероблену сировину – борошно, цей показник не перевищує 30%.
Водночас решта витрат припадає на логістику, енергетику та заробітні плати. Саме ці складові значною мірою формують кінцеву вартість продукції на полицях магазинів.
Тому навіть за умови зниження цін на окремі види сировини загальні витрати виробників можуть утримувати вартість готової продукції на високому рівні.
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