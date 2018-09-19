В Львовской области подали в суд из-за моратория на продажу земли

Юридическая фирма PriceWaterhouseCoopers Legal от имени двух граждан подала иск на отказ нотариуса заверить сделку по продаже земли. Об этом сообщила глава практики недвижимости PriceWaterhouseCoopers Legal Ольга Балицкая на своей странице в Facebook.
Иск от имени владельца земельного участка и покупателя Дмитрия Огнева был подан в Дрогобычский районный суд.
По словам юриста, 11 сентября 2018 года владелец и покупатель земельного участка обратились к частному нотариусу с целью удостоверения договора купли-продажи земельного участка сельхозназначения общей площадью 1,1391 га, расположенного во Львовской области.
«Нотариус отказалась заверять сделку, аргументировав отказ положениями Земельного кодекса, устанавливающими так называемый мораторий на продажу сельхозземель. Мы оспариваем этот отказ», — сказала Балицкая.
Юрист отметила, что иск основан на том, что мораторий на продажу сельхозземель в Украине противоречит положениям международного права.
В частности, ЕСПЧ признал его нарушением прав человека.
«Учитывая принцип „примата международного права“ над законодательством Украины, в том числе над нормами Земельного кодекса, которые устанавливают мораторий, мы считаем, что таким способом можно создать прецедент, который откроет практическую возможность продать свой участок», — сказала она.
Вместе с тем юристы настроились на то, чтобы пройти всю судебную систему Украины и дойти до Европейского суда.
По словам Балицкой, если граждане будут подавать аналогичные иски на отказы нотариусов удостоверять сделки купли-продажи сельхозземель, то это рано или поздно «расшатает рынок, пойдут необратимые процессы, и государству необходимо будет вмешаться».
Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. В соответствии с Законом Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.
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