Трамп анонсировал новую встречу Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трампа, выступавшего в среду перед журналистами у Белого дома, спросили, скоро ли он встретится с Ким Чен Ыном. "Мы встретимся [скоро]", - утвердительно ответил американский лидер перед тем, как отправиться в пострадавший от циклона "Флоренс" штат Северная Каролина.

При этом глава вашингтонской администрации не указал даты возможного саммита. Трамп также высказался в поддержку пятого в истории и третьего в 2018 году межкорейского саммита, который проходит с 18 по 20 сентября в Пхеньяне.

Отметим, что по его итогам, КНДР пообещала закрыть ядерный реактор в Йонбене и демонтировать военный полигон.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.