Volkswagen полностью уходит из Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа убедила автомобильный концерн Volkswagen прекратить практически всю свою деятельность в Иране. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла.
По его словам, соглашение было достигнуто во вторник после нескольких недель переговоров. "Volkswagen заявил нам, что будет соблюдать санкции США в отношении Ирана, - приводит агентство слова Гренелла. - Мы довольны этим решением, потому что Иран уводит свои экономические ресурсы от своего народа с целью распространения насилия и нестабильности по всему миру".
Посол добавил, что Volkswagen по-прежнему сможет заниматься в Иране некоторой деятельностью по гуманитарным соображениям.
В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям.
Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.
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