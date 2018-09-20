Синдзо Абэ остался руководить Японией до 2021 года

Синдзо Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, таким образом, он сохранил за собой и пост главы правительства Японии. Японские телеканалы вели прямую трансляцию с места событий.
Абэ сумел заручиться поддержкой большинства принявших в голосовании 810 членов партии (405 рядовых партийцев и 405 депутатов от ЛДП в обеих палатах парламента). Действительными были признаны 807 бюллетеней. Таким образом, для победы на выборах необходимо было получить 404 голоса. Его соперником, как и на предыдущих выборах шесть лет назад был Сигэру Исиба – видный японский политик, в разные годы занимавший посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов.
За Абэ проголосовали 329 из 405 депутатов обеих палат парламента от ЛДП и 224 выборщика от рядовых членов партии. Исибу подержали лишь 73 депутата и 181 выборщик от рядовых партийцев. Таким образом, Абэ одержал победу, набрав в общей сложности 553 голоса – более чем в два раза опередив Исибу, который получил 254 бюллетеня в свою поддержку.
Глава партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны. Председатель партии избирается сроком на три года. Таким образом, Синдзо Абэ автоматически сохранил за собой пост премьера вплоть до следующих парламентских выборов, которые, как и выборы нового председателя партии, состоятся в 2021 году.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016