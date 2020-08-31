Трамп назвал Абэ величайшим премьером за всю истории Японии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Синдзо Абэ в воскресенье назвал его величайшим премьер-министром за всю историю Японии. Об этом сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп и премьер-министр Синдзо Абэ долго разговаривали по телефону сегодня (в воскресенье — Ред.) вечером и обсуждали последние четыре года. Оба лидера отметили, что их отношения исключительны. Президент назвал Абэ величайшим премьер-министром за всю истории Японии», — отметил Дир.

Трамп, по его словам, «сказал, что премьер-министр Абэ проделал фантастическую работу и что отношения между США и Японией сегодня лучше, чем когда-либо». «Хотя премьер-министр Абэ вскоре покинет свой пост, президент отметил, что он, несомненно, продолжит играть большую роль в будущем Японии. Оба лидера заявили, что надеются, что их замечательная дружба будет продолжаться долгие годы!» — заключил представитель Белого дома.

После этого сам американский лидер в Twitter назвал замечательным телефонный разговор со своим «другом, премьер-министром Синдзо Абэ». По словам президента, «Синдзо вскоре будет признан величайшим премьер-министром в истории Японии». Трамп считает, что при Абэ американо-японские отношения достигли небывалых высот.

Как сообщило агентство Кyodo, японский премьер-министр уведомил главу Белого дома о своем решении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. По данным агентства, для Абэ беседа с Трампом стала первым разговором с кем-либо из иностранных лидеров после объявления о предстоящей отставке.

Ранее американский лидер отмечал, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии. Трамп также назвал Абэ своим «очень хорошим другом».