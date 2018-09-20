СМИ узнали, что мешает Канаде и США договориться о пересмотре NAFTA

Переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США в Вашингтоне проходят тяжело и медленно из-за пункта, который касается вопроса о разрешении торговых споров в специальном арбитражном суде. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.
Первый источник охарактеризовал текущие консультации тремя словами - "напряженные, откровенные и медленные". В частности, одним из камней преткновения, по его словам, является Глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против.
В этой связи второй источник CBC выразил сомнения в том, что на этой неделе стороны смогут договориться, так как, скорее всего, 20 сентября будет последним днем консультаций нынешнего раунда. Он пояснил, что в пятницу глава канадской делегации должна быть в Монреале, где открывается Саммит женщин министров иностранных дел.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду на успех очередного раунда консультаций по пересмотру NAFTA, а также накануне их начала обсудил эту тему в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.
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