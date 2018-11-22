Канада и США договариваются об отмене пошлин на сталь и алюминий

Правительства Канады и Соединенных Штатов ведут переговоры по поводу возможной отмены пошлин на экспорт в США стали и алюминия. Об этом в четверг заявил журналистам канадский министр финансов Уильям Морно.
«Это текущие и критически важные вопросы, над решением которых мы работаем с американцами», — цитирует телеканал CTV его ответ на вопрос о пошлинах на металлы.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обсудил с американским президентом Дональдом Трампом пошлины на экспорт в США стали и алюминия и выразил надежду на решение этого вопроса к саммиту Группы двадцати в Аргентине, который пройдет 30 ноября — 1 декабря.
В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Канады, Мексики и Евросоюза — ближайших экономических партнеров США. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары. В октябре Трюдо заявил, что отмена этих тарифов является одним из приоритетов Канады.
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