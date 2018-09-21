Умер действующий президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года в Центральном военном госпитале вьетнамской столицы. Туда он был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем, сообщают местные СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на телевидение Вьетнама указывает, что за жизнь президента боролись как местные, так и зарубежные специалисты, однако их усилия оказались тщетны.
Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Долгое время он работал в органах государственной безопасности, а возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга.
Президент Вьетнама избирается Национальным собранием из числа депутатов. Формально он является главой государства, однако фактически руководство страной осуществляют генеральный секретарь Коммунистической партии и глава правительства.
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