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Россия объявила в международный розыск двух россиян из «Правого сектора»

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Россия объявила в международный розыск братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, которые якобы были командирами добровольческого корпуса «Правый сектор». Об этом сообщила российскому РБК официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане России братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации», — сказала она.

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Петренко рассказала, что братья занимали должность командиров боевых подразделений «Правого сектора» с 2015 по 2017 года. В СК полагают, что они активно участвовали в боевых действиях на Донбассе. Кроме того, братья Мисиратовы якобы принимали участие в «антироссийской акции» в Херсонской области, целью которой была блокада поставок продовольствия и других товаров в Крым и Севастополь, отметила представитель Следственного комитета.

Правый сектор, СК РФ
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