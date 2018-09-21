Россия объявила в международный розыск двух россиян из «Правого сектора»

Россия объявила в международный розыск братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, которые якобы были командирами добровольческого корпуса «Правый сектор». Об этом сообщила российскому РБК официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане России братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации», — сказала она.

Петренко рассказала, что братья занимали должность командиров боевых подразделений «Правого сектора» с 2015 по 2017 года. В СК полагают, что они активно участвовали в боевых действиях на Донбассе. Кроме того, братья Мисиратовы якобы принимали участие в «антироссийской акции» в Херсонской области, целью которой была блокада поставок продовольствия и других товаров в Крым и Севастополь, отметила представитель Следственного комитета.