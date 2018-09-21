Скандальный экс-глава «Укрзализныци» может восстановиться в должности через суд

Бывший гендиректор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Борис Остапюк на этой неделе прошел собеседование касательно назначения на должность руководителя «Укрзализныци» у президента Петра Порошенко и лидеров «Народного фронта». Об этом «Нашим деньгам» стало известно из двух независимых источников.

По данным издания, возвращение Остапюка на должность планируется через суд.

Остапюк занимал должность руководителя Государственной администрации железнодорожного транспорта страны с апреля 2014 по ноябрь 2014 года, когда он был уволен распоряжением Кабмина за подписью Арсения Яценюка. В 2015 году состоялась реформа, в результате которой было образовано ОАО «Укрзализныця».

Остапюк обжаловал свое увольнение в суде. В июле 2015 года суд первой инстанции отказался отменять распоряжение Кабмина. В сентябре того же года апелляционный суд оставил это постановление без изменений.

Но в апреле 2016-го Высший админсуд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

ВАСУ указал, что суды не исследовали наличие разграничений должностных обязанностей по обеспечению деятельности «Укрзализныци» между Остапюком и его заместителями, а также вероятность допущения указанных в акте нарушений именно его заместителями.

Кроме того, ВАСУ указал, что оставлено без внимания то обстоятельство, что указанные в акте нарушения имели место до назначения Остапюка на должность гендиректора «Укрзализныци». Во время нового рассмотрения 21 октября 2017 года Окружной админсуд Киева снова отказал Остапюку.

10 апреля этого года Киевский апелляционный админсуд издал постановление, которое почему-то засекречено. Это постановление в суде кассационной инстанции обжаловали Кабмин и «Укрзализныця», что дает основания считать, что апелляционный суд удовлетворил иск Остапюка и отменил распоряжение о его увольнении. Сейчас дело находится в кассационной инстанции.

Борис Остапюк был неоднократно замешан в коррупционных скандалах. При Остапюке руководителем «Укрзализнычпостача» (Остапюк в 2000-2002 гг сам возглавлял это предприятие) стал Александр Лозинский, которого ранее подозревали в злоупотреблениях на тендерах в системе «УЗ», но после революции 2014 года дело закрыли.

Фирма «Форест» бывшей жены Остапюка Иванны Вислинской начала получать госзаказы после назначения Остапюка руководителем «Укрзализныци». Эта компания успела выиграть тендеры по высоким ценам на 9,10 млн гривен. Вскоре после этого Остапюк был уволен вместе с головой «Укрзализнычпостача».

Остапюка уволили после нескольких проверок, назначенных Кабмином.