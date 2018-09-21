Войти
Гройсман грозится забрать у олигарха Фукса лицензии на недра
резонанс
Гройсман грозится забрать у олигарха Фукса лицензии на недра
В МИД уверяют, что не позволят Венгрии раздавать паспорта
заявление
В МИД уверяют, что не позволят Венгрии раздавать паспорта

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Скандальный экс-глава «Укрзализныци» может восстановиться в должности через суд

3911
Скандальный экс-глава «Укрзализныци» может восстановиться в должности через суд

Бывший гендиректор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Борис Остапюк на этой неделе прошел собеседование касательно назначения на должность руководителя «Укрзализныци» у президента Петра Порошенко и лидеров «Народного фронта». Об этом «Нашим деньгам» стало известно из двух независимых источников.

По данным издания, возвращение Остапюка на должность планируется через суд.

Остапюк занимал должность руководителя Государственной администрации железнодорожного транспорта страны с апреля 2014 по ноябрь 2014 года, когда он был уволен распоряжением Кабмина за подписью Арсения Яценюка. В 2015 году состоялась реформа, в результате которой было образовано ОАО «Укрзализныця».

Остапюк обжаловал свое увольнение в суде. В июле 2015 года суд первой инстанции отказался отменять распоряжение Кабмина. В сентябре того же года апелляционный суд оставил это постановление без изменений.

Но в апреле 2016-го Высший админсуд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

ВАСУ указал, что суды не исследовали наличие разграничений должностных обязанностей по обеспечению деятельности «Укрзализныци» между Остапюком и его заместителями, а также вероятность допущения указанных в акте нарушений именно его заместителями.

Кроме того, ВАСУ указал, что оставлено без внимания то обстоятельство, что указанные в акте нарушения имели место до назначения Остапюка на должность гендиректора «Укрзализныци». Во время нового рассмотрения 21 октября 2017 года Окружной админсуд Киева снова отказал Остапюку.

10 апреля этого года Киевский апелляционный админсуд издал постановление, которое почему-то засекречено. Это постановление в суде кассационной инстанции обжаловали Кабмин и «Укрзализныця», что дает основания считать, что апелляционный суд удовлетворил иск Остапюка и отменил распоряжение о его увольнении. Сейчас дело находится в кассационной инстанции.

Борис Остапюк был неоднократно замешан в коррупционных скандалах. При Остапюке руководителем «Укрзализнычпостача» (Остапюк в 2000-2002 гг сам возглавлял это предприятие) стал Александр Лозинский, которого ранее подозревали в злоупотреблениях на тендерах в системе «УЗ», но после революции 2014 года дело закрыли.

Читайте также: Гройсман грозится забрать у олигарха Фукса лицензии на недра

Фирма «Форест» бывшей жены Остапюка Иванны Вислинской начала получать госзаказы после назначения Остапюка руководителем «Укрзализныци». Эта компания успела выиграть тендеры по высоким ценам на 9,10 млн гривен. Вскоре после этого Остапюк был уволен вместе с головой «Укрзализнычпостача».

Остапюка уволили после нескольких проверок, назначенных Кабмином.

Укрзалізниця, Борис Остапюк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 сентября 2018
Четверг, 20 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

США и Китай: О принуждении к новому экономическому миру

Китай не далек от того, чтобы фундаментально исчерпать себя - восстановительный экономический рост закончился, инвестиционный спрос, приведший к построению избыточной инфраструктуры, постепенно движется к исчерпанию. А тут еще и инсорсинг производства из КНР в США. Понимание всего этого властями США и привело к тому, что именно сейчас самое правильное время начать торговую войну с КНР. Т.е., воздействие осуществляется не только в отношении главной болевой точки, но и в правильно выбранное время. Но это, конечно, не война на уничтожение, это принуждение Китая к миру на новых торгово-экономических условиях.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Взломать человечество. О новых угрозах будущего

Вера в «свободу воли» внезапно становится опасной. Если правительствам и корпорациям удастся взломать человека, проще всего манипуляциям поддадутся те, кто верит в свободную волю. Чтобы успешно хакнуть людей, вам нужно всего две вещи: понимание биологии и много вычислительной мощности. Инквизиции и КГБ не хватало этих знаний и силы. Но вскоре у корпораций и правительств может быть и то, и другое. Как только они смогут взломать вас – они смогут не только предсказать ваш выбор, но и реорганизовать ваши чувства.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016