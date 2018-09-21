Холодницкий подготовил представление на Мосийчука

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал Генеральной прокуратуре представление о снятии депутатской неприкосновенности с Игоря Мосийчука. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в прокуратуре.

По данным собеседника, Холодницкий передал в ГПУ представление на депутата «Радикальной партии» на прошлой неделе — и в Генпрокуратуре изучают документ.

Сути подозрений источник не раскрыл.

Холодницкий отказался комментировать эту информацию: «Я ничего не комментирую».

Сам Мосийчук в кулуарах Верховной Рады заявил: «Я не знаю, правда ли это. Я никуда не девался».

Мосийчук сказал, что к нему не обращались: «Меня не допрашивали ни в одном производстве, никаких объяснений я не давал. Если это и правда, то это не налазит на голову. Даже объяснений ни у меня, ни у моих родных никто не брал».

В комментарии каналу «112 Украина» депутат-«радикал» также сказал: «Мне известно то же, что и вам, а вы знаете, что некий источник сообщил ...».

Он отметил, что неделю назад была «информационная утка» о представлении на лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, это потом это опровергли.