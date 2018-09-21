В ГПУ подтвердили, что получили представление на Мосийчука

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура предлагает просить о снятии неприкосновенности с депутата «Радикальной партии» Игоря Мосийчука.
«Да, ГПУ получила представление от САП на нардепа Мосийчука», — сообщила журналисту «Украинской правды» пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Генпрокурор передал документ в управление правового обеспечения для анализа», — уточнила она.
«После выводов управления будет принято решение о дальнейшей судьбе представления — либо оно буле подписано и передано в Верховную Раду, либо возвращено в САП для доработки», — отметила Сарган.
Ранее источники СМИ сообщали, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал в Генпрокуратуру представление на Мосийчука, но Назар Холодницкий это не комментировал.
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