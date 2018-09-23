Корабли ВМС Украины прошли под Керченским мостом

Поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, прошли под арками Керченского моста, сообщил гендиректор т.н. «Крымских морских портов» Алексей Волков.

«Украинская „эскадра“ (. . .) прошла под мостом. Сопровождение обеспечено», — написал Волков на своей странице в Facebook в воскресенье.