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Корабли ВМС Украины прошли под Керченским мостом

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Корабли ВМС Украины прошли под Керченским мостом

Поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, прошли под арками Керченского моста, сообщил гендиректор т.н. «Крымских морских портов» Алексей Волков.

«Украинская „эскадра“ (. . .) прошла под мостом. Сопровождение обеспечено», — написал Волков на своей странице в Facebook в воскресенье.

Азовское море, Керченский мост, ВМС Украины
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