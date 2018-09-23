СМИ сообщили об усилении группировки ВМС Украины в Азовском море

В четверг поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота в Азовском море, сообщает интернет-издание «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на собственные источники.
«Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив. В соответствии с соглашением от 2003г Азовское море — это внутреннее море двух государств, в соответствии с чем гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли», — говорится в заметке.
Судно «Донбасс» планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.
«Начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ — „Аметист“ проекта 22460, впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль», — отмечается в заметке.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016