СМИ сообщили об усилении группировки ВМС Украины в Азовском море

В четверг поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота в Азовском море, сообщает интернет-издание «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на собственные источники.

«Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив. В соответствии с соглашением от 2003г Азовское море — это внутреннее море двух государств, в соответствии с чем гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли», — говорится в заметке.

Судно «Донбасс» планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.

«Начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ — „Аметист“ проекта 22460, впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль», — отмечается в заметке.