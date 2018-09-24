Россия мешала украинским военным кораблям пройти Керченский пролив, - ВМС

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) обвинило Россию в создании опасных инцидентов в Керченском проливе во время прохождения украинских судов. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
«Поисково-спасательное судно „Донбасс“ и морской буксир „Корец“ прошли Керченский пролив. Переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке», — говорится в сообщении.
Силы ВМФ РФ, как отметили в пресс-службе, «допустили ряд опасных инцидентов». В частности, «разведывательный корабль Российской Федерации «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а российский истребитель Су-27 «сблизился на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря».
Ранее сообщалось, что два судна ВМС Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — в субботу прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.
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