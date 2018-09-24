ЕС согласует новый механизм введения санкций за применение химоружия

Комитет постоянных представителей 28 стран ЕС («Корепер») согласует в среду новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По их данным, ожидается, что комитет без каких-либо дебатов на своей еженедельной встрече согласует механизм, позволяющий вводить санкции против физических и юридических лиц, ответственных за применение химического оружия, независимо от того, гражданами каких стран они являются и где находятся.
Агентство, которое ознакомилось с предварительной версией документа, в то же время отмечает, что для включения в санкционный список определенных лиц будет необходимо заручиться поддержкой всех стран, входящих в ЕС.
На завершившемся 20 сентября неформальном саммите ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала глав государств и правительств стран Евросоюза ускорить создание такого механизма. Создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия главы государств и правительств стран Евросоюза решили в конце июня на саммите ЕС по итогам обсуждения дела Сергея и Юлии Скрипалей. Тогда лидеры ЕС не назвали сроки реализации инициативы.
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