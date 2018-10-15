Евросоюз одобрил новый механизм санкций за химатаки

Совет Европейского Союза утвердил новый механизм введения ограничительных мер в рамках борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
Санкции, по новым правилам, могут вводиться в отношении физических лиц и организаций (вне зависимости от их гражданства и местонахождения), которые, по мнению ЕС, ответственны за разработку или использование химического оружия. При этом такие же санкции могут быть введены и против тех, кто оказывал финансовую, техническую, материальную или иную поддержку лицам, разрабатывавшим и использовавшим химическое оружие, или был каким-либо образом связан с ними.
В рамках санкций может быть введен запрет на въезд в страны Евросоюз и финансовые расчеты, а активы фигурантов санкционного списка в юрисдикции ЕС будут замороживаться.
«Это решение способствует усилиям Евросоюза по противодействию распространению и использованию химического оружия, которые представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Оно поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это уже предусмотрено Конвенцией о химическом оружии, на фоне роста числа химических атак в разных уголках мира», — говорится в сообщении Совета ЕС.
Разработку механизма санкций министры европейских стран запустили в конце июня после завершения экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой обсуждалось отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также использование химического оружия в Сирии.
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