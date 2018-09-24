Apple завершила покупку приложения Shazam

Компания Apple завершила покупку мобильного приложения Shazam, которое определяет название музыкальных треков по звуку. Об этом сообщается на сайте компании.

«С общей любовью к музыке и инновациям мы очень рады объединить наши команды, чтобы предоставить пользователям еще больше возможностей открывать, переживать и наслаждаться музыкой», — приводятся в сообщении слова вице-президента Apple Music Оливера Шуссера.

В компании отметили, что в скором будущем приложение станет свободным от рекламы.

В сентябре 2017 года представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки. По оценкам за 2014 год, число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.

Компания Apple объявила о намерении купить британский сервис Shazam в декабре 2017 года за $401 млн. В том же месяце источники издания TechCrunch сообщили, что сделка состоялась.

В феврале 2018 года Еврокомиссия заявила, что оценит покупку приложения по запросу Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции на соответствие законодательству ЕС. По ее мнению, сделка может оказать неблагоприятное влияние на конкуренцию. По итогам проверки Еврокомиссия одобрила сделку.