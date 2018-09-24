Китайцев признали самой оптимистично настроенной нацией в мире

Жители Китая признаны самой оптимистичной в отношении своего будущего нацией. Такие данные приводятся в опубликованном докладе консалтинговой компании Ipsos Group.

Согласно результатам опроса, свыше 88% населения — как взрослых, так и китайской молодежи — смотрят на жизнь с энтузиазмом. При этом среди старшего поколения в благополучном будущем уверены 85%, среди младшего — более 90%.

Исследование также показало, что жители Поднебесной убеждены, что поколение, к которому они принадлежат, гораздо счастливее и более оптимистично смотрит на вещи, нежели их родители и деды. Такого же мнения придерживаются как респонденты в возрасте до 25 лет, так и более старшие участники опроса.

Схожий взгляд представителей разных поколений сохраняется и в ответе на вопрос «считаете ли вы свою нацию счастливее граждан других стран?». Более 78% людей в возрасте и свыше 89% китайской молодежи считают себя самыми жизнерадостными в мире.

Всего в исследовании 2018 года приняли участие 40 тыс. 506 респондентов из 15 стран, среди которых Китай, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Мексика, Соединенные Штаты, Франция, и другие. Опрос стартовал 9 июля и был завершен в конце августа этого года.

Китайцы не первый год занимают лидерские позиции. В конце 2017 года нация также была признана самой позитивно настроенной в мире. По версии консалтинговой компании, на долю оптимистов в прошлом году пришлось порядка 70% населения страны.