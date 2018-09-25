Косюк покупает завод на Балканах

Агрохолдинг «Мироновский Хлебопродукт» планирует приобрести вертикально интегрированную компанию в южно-восточной Европе — словенскую Perutnina Ptuj. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«МХП делает стратегический шаг по расширению деятельности, который принесет компании добавленную стоимость и усилит ее позиции в качестве глобального игрока. В свою очередь, Perutnina Ptuj получает стратегического и долгосрочного инвестора», — отмечают в компании.

Как отмечают в МХП, данное сотрудничество принесет прямую выгоду не только местным фермерам и сотрудникам Perutnina Ptuj, но также положительно повлияет на отрасль птицеводства в Балканском регионе в целом.

Напомним, в 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является близкий к президенту Порошенко бизнесмен Юрий Косюк. Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

Косюк входит в список самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, в 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка — 517 млн грн.

Сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик.