Косюк покупает завод на Балканах

Агрохолдинг «Мироновский Хлебопродукт» планирует приобрести вертикально интегрированную компанию в южно-восточной Европе — словенскую Perutnina Ptuj. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«МХП делает стратегический шаг по расширению деятельности, который принесет компании добавленную стоимость и усилит ее позиции в качестве глобального игрока. В свою очередь, Perutnina Ptuj получает стратегического и долгосрочного инвестора», — отмечают в компании.
Как отмечают в МХП, данное сотрудничество принесет прямую выгоду не только местным фермерам и сотрудникам Perutnina Ptuj, но также положительно повлияет на отрасль птицеводства в Балканском регионе в целом.
Напомним, в 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является близкий к президенту Порошенко бизнесмен Юрий Косюк. Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.
Косюк входит в список самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
Напомним, в 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка — 517 млн грн.
Сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик.
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